وفاة أسرة سعودية بحادث أليم.. والأخ يروي تفاصيل الفاجعة

لم يمهل القدر سعودياً كي يسكن في منزله الجديد الذي أعده لأسرته، حيث وافته المنية مع جميع أفراد أسرته الخمسة، إثر حادث مروري، أدى إلى احتراق سيارته التي كان يقودها، بعد أن قاموا بتوصيل أثاث في حائل على الحدود الشمالية للسعودية.

وفاة المواطن حماد محيسن التريباني وأسرته، قصة مؤلمة رواها شقيقه "فهد" لـ"العربية.نت" يقول: "قرر شقيقي حماد، نقل أثاث سكنه الذي كان في قرية لينة، والذي استأجره العام الماضي بعد تعيين زوجته هناك، وبعد أن ذهب إلى لينة لينقل أثاثه، وحين عودتهم على طريق تربة – لينة، وقع حادث تصادم قوي أدى لتلاحم السيارتين واحتراقهما، ووفاة كل من في الحادث، 6 أفراد وهم أخي حماد وأسرته والخادمة، والسابع هو قائد السيارة الأخرى".

وأضاف: "كان سائق العائلة ينقل الأثاث ويسير خلفهم بسيارة أخرى، وحين وقع الحادث، حاول إنقاذهم ولم يستطع، وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى".

وأوضح: "حماد وهو مؤذن في مسجد، ومشهود له بالطيبة، وأبناؤه الذين لقوا حتفهم في الحادث، هم سامي 10 سنوات، وحسام 9 سنوات، وعبد الله عامان، وزوجته والخادمة".