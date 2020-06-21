الدرعية من جديد .. سباق "فورومولا أي" فبراير 2021

أعلنت سباقات فورومولا إي، عن وجهات جولاتها الـ14 في موسم 2021، حيث تستضيف الدرعية الجولتين الثالثة والرابعة، في الـ26، والـ27 من فبراير المقبل.

وسيظهر السباق الشهير في الدرعية، للمرة الثالثة، بعد أن أقيم في ميدانها عام 2018، و2019.

وكان سباق الفورومولا إي ٢٠١٩ قد شهد تواجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل "بورشة" ومرسيدس بنز"، التي انضمت مؤخرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير.

وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة البريطاني أليكساندر سيمز سائق فريق بي إم دبليو آي أندريتي بجائزة المركز الأول في ختام منافسات الجولة الثانية من سباق "السعودية فورمولا إي – الدرعية 2019" للسيارات.

موضوع يهمك حذر مختصون من النظر المباشر للشمس أثناء فترة كسوف الشمس اليوم الأحد، نظير ما يخلفه ذلك من أضرار صحية على العين بسبب أشعة... تحذير طبي من النظر للشمس أثناء الكسوف السعودية

وحافظ السائق أليكساندر سيمز على المركز الأول منذ انطلاقة السباق حتى نهايته، فيما حلّ الألماني ماكس جونثر زميله في الفريق ثانياً، ما منح فريق بي أم دبليو آي أندريتي صدارة ترتيب الفرق بـ53 نقطة بعد انتهاء جولتي الدرعية.

وجاء البرازيلي "لوكاس دي غراسي" سائق فريق أودي سبورت آبت شايفلر ليُسدل الستار على جولة أخرى مثيرة، شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا للسباق الذي أصبح جزءًا مهمًّا ضمن روزنامة البطولات العالميّة التي سيتم استضافتها في المملكة حتى عام 2028م.

وولدت فكرة ومفهوم السباقات الأحادية المقعد الكهربائية في عام 2012 إذ وضع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان تود الفكرة كوسيلة لإظهار إمكانات التنقل المستدام «وسائل النقل الخضراء» وهو مفهوم يشير إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية، ومن هذه الرؤية، أسس الرئيس التنفيذي الإسباني ألخاندرو أجاج علامة تجارية عالمية للترفيه وهي سلسلة سباقات السيارات الكهربائية التي تسمى بـ الفورمولا الكهربائية.

وأصبحت الفورمولا إي وجهة لأفضل السائقين والفرق والمصنعين في العالم منذ انطلاقتها لأول مرة على مستوى العالم في عام 2014 في الحديقة الأولمبية في العاصمة الصينية بكين.