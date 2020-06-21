شاهد.. رصد كسوف الشمس في السعودية

شهد الجزء الشرقي من الكرة الأرضية صباح الأحد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام، واستغرق نحو 3 ساعات. وشاهدته جميع الدول العربية ما عدا معظم المغرب وموريتانيا. وشوهد ككسوف حلقي في أجزاء من السودان واليمن والسعودية وعُمان.

والتقطت كاميرات المهتمين بتلك الظاهرة الفلكية لقطات للكسوف في أجزاء من السعودية، وشارك الفلكي، ملهم هندي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة في حسابه على تويتر.

في حين حذّر متخصصون من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، موضحين أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

في سماء مكة

من جهتها، نشرت إمارة مكة المكرمة صوراً التقطها المصور، أحمد حشاد، لكسوف الشمس في سماء مكة المكرمة، فيما وثق المصور مهدي السليمي بعدسته الخاصة كسوف الشمس في منطقة نجران، في حين نشر المصور "أحمد حاضر" ظاهرة كسوف الشمس من عسير، ونشر الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو يظهر بداية حدوث الكسوف من محافظة الأحساء.

في حين أقام عدد من مساجد السعودية صلاة الكسوف في الصباح ، ففي المسجد الحرام أمّ المصلين وألقى الخطبة الشيخ فيصل غزاوي، فيما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان.

وصادف كسوف الشمس مع أطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي، حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وشهد العالم ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف لهذا العام.

يذكر أن قرص القمر يغطي عند ذروة الكسوف الحلقي حوالي 99% من كامل الشمس.