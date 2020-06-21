شاهد.. رصد كسوف الشمس في السعودية

شهد الجزء الشرقي من الكرة الأرضية صباح اليوم الأحد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام، واستغرق نحو 3 ساعات. وشاهد الكسوف جميع الدول العربية ما عدا معظم المغرب وموريتانيا. وشوهد ككسوف حلقي في أجزاء من السودان واليمن والسعودية وعُمان.

والتقطت الكاميرات لقطات للكسوف في أجزاء من السعودية، وشارك الفلكي، ملهم هندي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للظاهرة في حسابه على تويتر.

وحذّر متخصصون من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، موضحين أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

من جهتها، نشرت إمارة مكة المكرمة صوراً التقطها المصور، أحمد حشاد، لكسوف الشمس في سماء مكة المكرمة، فيما وثق المصور مهدي السليمي بعدسته الخاصة كسوف الشمس في منطقة نجران، في حين نشر المصور "أحمد حاضر" ظاهرة كسوف الشمس من عسير، ونشر الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو يظهر بداية حدوث الكسوف من محافظة الأحساء.

يذكر أن عدداً من مساجد السعودية أقامت صلاة الكسوف صباح اليوم، ففي المسجد الحرام أمّ المصلين وألقى الخطبة الشيخ فيصل غزاوي، فيما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشيخ عبدالله البعيجان.

وصادف كسوف الشمس مع أطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي، حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وشهد العالم صباح اليوم كسوفا حلقيا للشمس، وذلك بنهاية شوال عند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

ويغطي قرص القمر عند ذروة الكسوف الحلقي حوالي 99% من كامل قرص الشمس.