بعد التهكم عليه.. بائع آيسكريم أبها: رب ضارة نافعة

"رب ضارة نافعة" بهذه العبارات علق الشاب السعودي صاحب عربة بيع الآيسكريم في مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب المملكة، التي شغلت مواقع التواصل الإجتماعي على مدى اليومين الماضيين، بعدما قامت فتاة بتصوير مقطع فيديو ونشره وهي تتهكم على بضاعته، مطالبة مرتادي الممشى بمقاطعة عربة الشاب، واصفة مثلجاته بأوصاف سيئة، كما قامت بتصوير السيارة أثناء وقوفها وسط ممشى الضباب.

ومع انتشار المقطع بشكل كبير على المواقع، وقعت المفاجأة حيث دعم مغردون سعوديون وأهالي المدينة، الشاب مطلقين عبارات الاشادة والمديح، وداعين لشراء منتجاته المثلجة، لتقف طوابير الشباب والفتيات امام عربته لشراء المثلجات.

بدوره تحدث صاحب العربة صالح عسيري إلى "العربية.نت"، قائلاً إنه "من عشاق المثلجات منذ صغره، وكان يفرح لرؤية سيارات بيعها"‬، ولعل هذا ما دفعه لاتخاذ قراره بالدخول مجال بيع المثلجات، فضلاً عن أن هذا العمل سيشكل مصدر دخل إضافي له.

وقال:" بعتُ سيارتي الخاصة واشتريت سيارة الآيسكريم، وبدأت في المشروع منذ عامين، على الرغم من مواجهتي العديد من الصعوبات".

أما عن تصرف الفتاة ، فأوضح أنه : "انتقد طريقتها وأسلوبها غير المناسب، ومحاولة التشهير وقطع رزقي، وما حصل ما هو إلا دليل على أن الرزق بيد الله عز وجل".

وكان عشرات المغردون استنكروا خلال الأيام الماضية تصرف الفتاة، ودعموا الشاب بالشراء منه والترويج لمنتجاته، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة اصطفاف الكثير أمام سيارته في انتظار دورهم للشراء منها.