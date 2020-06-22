رسالة طبيبة سعودية إلى الحوامل المصابات بكورونا

كشفت طبيبة سعودية عن الجهود التي يقوم بها الأطباء وطبيبات وممرضات النساء والولادة في العالم، نظير بعدهم عن الأضواء، ولم يعرف أحد ما يواجهه هؤلاء الأطباء من دفاع وجهود جبارة في مكافحة تفشي كورونا.

استشارية النساء والولادة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، الدكتورة منيرة الملحم، تحدثت لـ "العربية.نت" قائلة إنها قامت بتوجيه رسالة عبر "تويتر" للفت الانتباه للجهود الجبارة التي يقوم بها هؤلاء الأطباء والطبيبات في تخصص النساء والولادة، وتقوية عزيمتهم، وبث روح الشجاعة، حتى تبرز جهودهم، فكتبت: "من قلب الحدث نعاين ونوّلد مصابات بكورونا، أحلى تحية لأطباء وطبيبات وممرضات النساء والولادة في كل العالم"، حيث حصلت التغريدة على ردود وتعليقات من الأطباء والمختصين وعدد واسع من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت "المرأة الحامل حين تصاب بفيروس كورونا المستجد، تعيش ظروف المرض كغيرها من المرضى، وتتعافى بإذن الله، إلا إذا كان لديها أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وهنا يمكن وضعها في العناية الفائقة وتحت الملاحظة، كما أن وجود تحليل كورونا سهل المهمة على أطباء النساء والولادة، وهناك العديد من الحالات المتزايدة التي من الأكثر يكون الحمل لديهم طبيعي وسليم، وهذا أمر جيد، فلم نواجه أي وفيات للأطفال أو للأمهات الحوامل".

وأشارت إلى أن "مجرد ولادة الأم المصابة بفيروس كورونا يمكنها وخلال 24 ساعة تحديد إصابة الطفل بكورونا أم لا، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بذلك. المستشفيات في السعودية تركز اهتمامها على الحوامل، حيث تجد المرأة الحامل كل الرعاية بكفاءة ومراقبة مستمرة ومتابعة دقيقة واهتمام فائق ولرضيعها للتأكد من سلامتهما".