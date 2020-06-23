وزير الصحة السعودي: الحج للأشخاص دون 65 عاما

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء للحفاظ على سلامة المسلمين.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح، إن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.

وأوضح وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وذكر أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم.

وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام".

وقال إن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

موضوع يهمك أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا" بدء تصنيع عقار "أنفيزيرام" الذى يحتوي على... شركة مصرية تبدأ تصنيع هذا الدواء لعلاج كورونا شركات

وكشف وزير الصحة السعودي عن "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج".

ومن جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام".

وردا على أسئلة وسائل الإعلام، أوضح وزير الحج أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

ونفى الدكتور محمد صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا.

وأشار إلى أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وقدر أن أعدادهم قد لا تتجاوز عشرة آلاف.