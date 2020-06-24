تفاصيل مطار "أمالا" السعودي المستوحى من البيئة الصحراوية

كشفت "أمالا" وهي من المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، عن تصميم فريد لمطارها الدولي المستوحى من تأثير السراب الصحراوي الساحر.



وأوضحت أمالا، التي تعد الوجهة السياحية الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للسعودية، أنه تم اعتماد مجموعة فريدة في التصميم استُوحيت من الموقع والطبيعة الصحراوية الخلابة، والذي من المقرر استكمال تنفيذ المطار في عام 2023، متوقعة أن يستقبل حوالي مليون زائر عند افتتاحه رسمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمالا، نيكولاس نيبلز، إن المطار يشكل بوابة الدخول إلى عالم "أمالا"، حيث سيتم استقبال الزوار بتجارب شخصية متميزة بدءاً من لحظة مغادرتهم للطائرة.

وأضاف: "سيوفر المطار بيئة فريدة مستوحاة من فلسفة أمالا الخاصة، حيث سيشكل مساحة رائعة تعكس أسلوب الفخامة وأرقى مستويات الرفاهية، ما يمثل نقطة الانطلاق المثالية لرحلة لا نظير لها من التجارب الرائعة التي ستُحفر في ذاكرة المسافرين".

وتعتمد على مفهوم السياحة الفاخرة، وتهدف بحلول 2028 لإنشاء 2500 وحدة فندقية، و700 فيلا وشقة سكنية، كما ستوفر 20 ألف فرصة عمل.

وتابع: "عند الهبوط سيشاهد الزوار من الأعلى قطعة فنية ساحرة، وعند الاقتراب من المطار سيأسر الزوار تصميم المبنى المهيب بخطوطه الهندسية العاكسة، وسيكتمل المشهد الرائع مع ساحة المبنى التي تتميز بتصميماتها الداخلية المعاصرة والتي تزيدها سحراً وألقاً مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب الفريدة".