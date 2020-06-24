كاد أن يتوقف قلبه.. ممرضة سعودية تنقذ شابا تعرض لحادث سير

لم تتوقع ممرضة سعودية، حين خروجها من المنزل في آخر يوم قبل العودة للحياة الطبيعية، وحين وقت منع التجول لغرض التموين بحي الخالدي بمدينة حفر الباطن، أن تصادف "مصابا" إثر حادث مروري على شارع يخلو من المارة وحركة المركبات في ساعات متأخرة من الليل، لتقوم بإنقاذ الشاب المصاب وعمل الإسعافات الأولية له.

الممرضة "غزل العنزي" روت لـ"العربية.نت" قصتها، وقالت: "المصاب كان ممدداً على الأرض، وبقربه شخص آخر يحاول أن يلقنه الشهادة، لكنه لم يعمل معه أي إجراء من الإسعافات الأولية أو الاتصال بجهات الاختصاص لإنقاذه، نظراً لارتباكه من الموقف، فقط قام بسحب المصاب من سيارته ليضعه على الأرض، وحين مشاهدتي الموقف، فوراً قمت بالنزول من سيارتي، والتوجه إلى المصاب الذي كان يعاني من انخفاض في النبض، ونقص حاد في نسبة الأكسجين".

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وتابعت سرد القصة: "على الفور قمت بعمل إنعاش قلب رئوي، والتعامل مع الحالة مع إجراءات الإسعافات الأولية، واستجاب بسرعة ورجع نبضه طبيعي، فلم يكن لديه أي جروح سطحية، بعدها تم الاتصال بالإسعاف لنقله للمستشفى، كما وقمت بالتواصل والاطمئنان على المصاب بعد نقله للمستشفى وهو بصحة جيدة".

وشددت العنزي، على وجوب التعامل مع مصابي الحوادث بكل حذر ودراية، فعملية سحب المصاب من السيارة بشكل عشوائي قد تسبب له مخاطر ومضاعفات، حال لو كان لديه كسر في القفص الصدري مثلا.

وختمت حديثها: "ما قدمتُه هو واجب إنساني ومهني لإسعاف المحتاجين والمساعدة، فالممرضة السعودية لديها الكفاءة أن تقدم المساعدة الطبية في كل مكان وليس فقط داخل المستشفى".

هذا وقد تصدر وسم #غزل_العنزي وسائل التواصل الاجتماعي، التي أشادت بما قدمته من خدمة إنسانية لإنقاذها المصاب في تلك الفترة الحرجة.