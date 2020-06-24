مكة.. العثور على قطع أثرية بجوار مقبرة المعلاة

عثرت أمانة العاصمة المقدسة على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة، أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر في جوار المقبرة بمكة المكرمة، و تم تسليم تلك القطع إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، لـ"العربية.نت"، إن الآثار التي عُثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية، ويعود تاريخ أحدها إلى عام ٦٥٥هـ.

وأضاف: "بعد اكتشاف تلك القطع، تم التحفظ عليها وفق النظام المتبع، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما فيها وزارة السياحة، وجرى تسليم القطع بعد توثيقها رسمياً".

وأوضح أن "العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعد قيام وزارة السياحة بمعاينة الموقع بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة".