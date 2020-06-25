السعودية.. صور لحريق التهم 42 محلا في سوق الخضار بسكاكا

نجا الباعة والمتسوقون في سوق الخضار بمدينة سكاكا الواقعة في منطقة الجوف شمال السعودية من حريق نشب مساء أمس، أدى إلى تفحم 42 محلا للخضار، في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق.

في التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت مساء الأربعاء حادث حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، لمواجهة مثل هذه الحوادث، حيث تم إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (850) مترا مربعا تقريبًا، دون حدوث إصابات أو وفيات، ونتج عن الحادث احتراق عدد (42 محلًا للخضار)، ولا تزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.

من جهتها، أعلنت أمانة منطقة الجوف عن أسفها الشديد، للأضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب في أسواق الخضار المركزي بمدينة سكاكا، الساعة السابعة والربع من مساء أمس الأربعاء نتيجة حريق في أحد المحلات وامتداد الحريق لجميع المحلات المجاورة.

وأوضحت الأمانة أن الحريق نشب في الجهة الجنوبية من السوق، وأتت عليه النيران بالكامل، مما استدعى تدخل الدفاع المدني لمباشرته على الفور، بمساندة صهاريج الأمانة، وتم إغلاق الموقع بالكامل من قبل الجهات الأمنية، حتى تمت السيطرة على الحريق، والبدء بحصر الأضرار والتحقيق لمعرفة أسباب الحريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت أن جميع محلات سوق الخضار مزودة بطفايات حريق يدوية، إلا أن شدة الحريق خرجت عن السيطرة، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.