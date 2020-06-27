السعودية.. مصافحة بزمن الوباء تتسبب بمأساة

في الأيام العادية هي مجرد مصافحة تعتبر دليل محبة، إلا أنها قد تتحول في زمن الوباء لتصبح لعنة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577... السعودية.. 3938 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 120471 السعودية

فقد أدت مصافحة مواطن سعودي عائد من مدينة أخرى، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها السلطات، لنقل عدوى كورونا المستجد لوالديه و16 فرداً من أسرته، قبل أن يتوفى الأب متأثراً، إذ كان يعاني من مرض في القلب.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 3938 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات حتى الآن 174577 في مختلف مناطق المملكة، من بينها 52632 حالة نشطة، منها 2273 حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

بدورها، دعت الوزراة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.