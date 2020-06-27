بعد 40 عاماً من الخدمة.. شاهد جدة تودّع مطارها القديم

بعد 40 عاما، ودّعت مدينة جدة مطارها القديم، بعد إغلاق الصالة الجنوبية وانتقال الرحلات إلى الوجهة العالمية الجديدة بالصالة رقم 1.

ونشرت الهيئة العامة للطيران المدني مقطع فيديو للصالة الجنوبية، موضحة أن الصالة الجنوبية ستغلق بعد 40 عاماً من العطاء، حيث احتوت بين زواياها ذكرياتنا الجميلة لرحلات لا تُنسى في الداخل وبين بلدان العالم، كما تضمن الفيديو لقطات للصالة رقم (1) المزودة بأحدث التقنيات العالمية.

وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أعلن الثلاثاء الماضي، إغلاق الصالة الجنوبية بالمطار أمام حركة المسافرين، وانتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم (1).

يُذكر أن الصالة رقم (1) الجديدة تستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، وتشمل 220 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونترا للخدمة الذاتية للركاب، و46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في نقل الرحلات سواء المحلية أو العالمية بشكل تدريجي من المطار القديم إلى الصالة رقم (1).