شاهد بطاقة دعوة لزواج في السعودية حدث عام 1935

ضمن سلسلتها التي تركز حول "الوثائق التاريخية"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز، المعنية بتراث وتاريخ المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورة جديدة تظهر بطاقة دعوة لزواج حدث في مدينة جدة، يعود تاريخها إلى العام 1935.

⁧#وثائق_تاريخية⁩|📜

يعد توجيه دعوة للزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين وتوضح الوثيقة المرفقة بطاقة دعوة من عام ١٣٥٤هـ(١٩٣٥م).

⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/Fg6QbLykzH — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) June 24, 2020

وأرفقت دارة الملك عبدالعزيز صورتها بتعليق: "يعد توجيه دعوة للزواج، عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن عادات الزواج لدى البعض تبدأ عادة باستقبال أهل العريس لأهل العروس بعد صلاة العصر، حيث يتقدم كبار السن من النساء لاستقبال العروس، وذلك بإطلاق الزغاريد وضرب الدفوف، ثم يتم إلقاء بعض القصائد الترحيبية من قبل الطرفين.

وأشارت إلى أن مهر العروس قديماً، كان يتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.

فيما كانت تقتصر وجبة العشاء على ذبح عدد قليل من الأغنام أو البقر.