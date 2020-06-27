فيلم يوثق إغلاق المسجد النبوي خلال أزمة كورونا

وثق فيلم قصير بعنوان "لك الحمد" لمرحلة جائحة كورونا، التي يشهدها العالم ومر بها المسجد النبوي والذي سيتم إطلاقه قريباً لعرض تفاصيل هذه المرحلة من تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف.

ونشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عرضاً مختصراً لفيلم سينمائي وثائقي جديد عن المسجد النبوي.

ويستعرض الفيلم الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، مروراً بتطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية من انتشار الفيروس، والجهود المبذولة من الجهات المختلفة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وزائري المسجد النبوي الشريف.

كما يوثق الفيلم لمرور شهر رمضان المبارك على المسجد النبوي بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين، إلّا النزر اليسير من العاملين في المسجد النبوي، ويختتم الفيلم بإعادة فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين بعد 73 يوماً من الإغلاق.