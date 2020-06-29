المعلمي: المجتمع الدولي بات يدرك خطورة توسعات إيران الإقليمية

قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الاثنين، إن المجتمع الدولي بات يدرك خطورة توسعات إيران الإقليمية، مضيفا: "كنا حذرنا مرارا من تجاهل سلوكها في هذا الصدد".

وتابع قائلا: "المجتمع الدولي بات يدرك خطورة توسعات إيران الإقليمية"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي يتفهم الآن مخاوف دول الخليج من سياسات إيران".

وأشار المعلمي إلى التشابه بين الأسلحة التي نقلتها إيران إلى ميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان، وتلك المنقولة إلى ميليشيات الحوثي في ​​اليمن.

يأتي ذلك فيما قال مصدر سعودي، اليوم الاثنين، إنه تمت مصادرة عدد كبير من شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة للحوثيين.

وأضاف المصدر أن إيران تقف وراء أسلحة استخدمت في مهاجمة المملكة العربية السعودية.

موضوع يهمك عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير... وزير الخارجية السعودي يبحث مع هوك خطر إيران على أمن المنطقة السعودية

وأردف المصدر السعودي أن التقرير الأممي الأخير لم يتضمن جديدا بشأن سياسات إيران، مشيرا إلى أن إيران تسلح ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد أبلغ قبل أيام مجلس الأمن الدولي في تقرير أن صواريخ كروز التي هجومت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة "أرامكو" ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".