الجبير: بحثنا مع هوك ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية

بحث عادل الجبير وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، وبراين هوك الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأميركي، ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية.

وأضاف الجبير في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع هوك، اليوم الاثنين، أن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.

وكان براين هوك قد تفقد بقايا الأسلحة التي استخدمها الحوثيون ضد الأهداف المدنية في السعودية.

وعقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع براين هوك، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما ناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخطر الإيراني على أمن المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.