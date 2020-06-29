ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس نيجيريا استقرار أسواق النفط

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري محمد بخاري.

وشهد الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

وعدلت أسعار النفط مسارها لتحقق بعض الارتفاعات بعد التراجعات وفي تعاملات صباح يوم أمس مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت منخفضا 1.25% إلى 41.4 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي 1.33% أيضا ليسجل 38.98 دولار.

ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضاً غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.

لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين أمس الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يومياً. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، مما حدا الحكومات لإعادة فرض قيود.