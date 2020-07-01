السعودية.. 3402 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 49

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49، كما سُجلت 1994 حالة تعافٍ.
وسجلت الرياض 401 إصابة جديدة، والدمام 283، والهفوف 229، ومكة المكرمة 198.
#وزارة_الصحة : فيروس #كورونا المستجد.— واس العام (@SPAregions) July 1, 2020
الحالات الجديدة: 3,402 حالة
حالات التعافي : 1,994
الوفيات الجديدة :49#نعود_بحذر #واس_عام pic.twitter.com/3YydpmFYrm
وبلغ مجمل الإصابات في المملكة، 194,225، وإجمالي التعافي 132,760، وإجمالي الوفيات 1698.
هذا وبلغت الحالات الحرجة 2272.
يشار إلى أن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال جدد أمس الثلاثاء، التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.
وأوضح أن عيادات تطمن مخصصة لمن يعاني من أعراض تنفسية، وبلغ عدد المراجعين فيها 174313 مراجعاً، ونسبة من بدأ البروتوكول العلاجي فيها 12%، أما نسبة من أحيلوا إلى أقسام الطوارئ فبلغ 3%.