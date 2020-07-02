التحالف: استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معربا عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

وصرح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي، أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها الميليشيات.

وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا بالستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.

وعرض التحالف صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية من قبل الميليشيات.

إلى ذلك عرض التحالف صورا لضبط شخنة أسلحة إيرانية مهربة إلى الميليشيات الحوثية في أبريل الماضي، متهما إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن، كاشفا في الوقت ذاته أن إيران استخدمت شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى ميليشيات الحوثي.

وذكر المتحدث أن التحالف يتعاون مع دول صديقة وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية.

وشدد تركي المالكي على أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية.

موضوع يهمك أطلق الجيش العراقي، الخميس، عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، تهدف لملاحقة بقايا عناصر "داعش" والقبض على مطلوبين.وقالت خلية... الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية واسعة شمال بغداد العراق

وفي سياق متصل صرح تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تحاول استخدام خزان صافر كأداة ضغط على الحكومة اليمنية، منوها بالتعنت الحوثي أمام وصول خبراء الفريق الأممي إلى خزان صافر، محملا الميليشيات المسؤولية عن أي تسرب أو انفجار لخزان صافر .

قبل ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.

وقال إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد. كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية.

هذا ونشر التحالف مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية يوم 17 إبريل 2020.

وكانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت الثلاثاء، عن عمليتين نوعيتين ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن.