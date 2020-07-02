السعودية.. مركز الأمير سلطان للدراسات يطور جهاز تنفس صناعياً

قام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في السعودية، ضمن جهوده في المساهمة مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتجاوباً مع دعوة الهيئة السعودية للمهندسين بالمشاركة في "مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعية"، بتطوير جهاز تنفس صناعي محلي، وتمت جميع عمليات التطوير التقني والتنفيذ في مختبرات ومعامل المركز، كمبادرة وطنية للتوصل إلى تصميم وتصنيع منتج أولي، قابل للتطوير وتقديم مميزات إضافية، بناءً على الملاحظات والاختبارات المتخصصة، حيث يقوم المركز حالياً بالتواصل مع الجهات المختصة لاختبار الجهاز واعتماده للدخول في مرحلة التصنيع.

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ورحب المركز بجميع المهتمين من الجهات ذات العلاقة بالتواصل مع المركز للاطلاع على التجارب الخاصة بعمل جهاز التنفس الصناعي، ومرحلة اختبار الجهاز وتصنيعه من قبل المصانع الوطنية.

مما يذكر أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، مؤسسة حكومية متخصصة في إجراء الدراسات والبحوث النوعية المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الدفاعية، يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، ومن مهامه واختصاصاته توسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة في السعودية، لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن، والمساهمة في رفع أداء الصناعات الدفاعية والأمنية وتطويرها.