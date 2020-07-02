السعودية: 10 ملايين مكالمة على مركز 937 منذ بدء جائحة كورونا

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن مركز 937 تلقى منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، أكثر من 10 ملايين مكالمة، بمعدل يزيد على 580 ألف مكالمة في الأسبوع.

وبينت أن المركز استقبل خلال شهر يونيو الماضي 2,978,293 اتصالاً، شمل "387,396" اتصالاً للاستفسارات العامة و"120,356" اتصالاً لحجز المواعيد ، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "277,172" اتصالاً، مشيرة إلى أنه بلغ عدد البلاغات "284196" بلاغاً، وبلغ عدد الاستشارات الطبية "855,137" استشارة".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عن بدء العمل بخدمة "واتساب" لمركز اتصال الصحة 937 في مرحلتها الأولى، حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر رقم "واتساب" المركز 920005937، كما أعلنت عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة" وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق، فيما تشمل هذه المرحلة " خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية" وذلك على مدار الساعة.

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يذكر أن مركز اتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث يعد صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس مدى الرضى ويرفع مقترحات التحسين، بالإضافة إلى تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

يشار إلى أنه يعمل في المركز أكثر من 1500 موظف اختصاصي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة)، كما يُعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

ويعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، خدمة الشكاوى والبلاغات، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات)، كما يعمل على مدار اليوم بكل قنواته التالية (الرقم الموحد 937 تويتر @saudimoh937 البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي "وواتساب" 920005937).