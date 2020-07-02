25 ولادة لأمهات مصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالسعودية، اليوم الخميس، أنه تم ولادة أكثر من 25 طفلاً لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

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وقد تمكن الفريق الطبي في "مستشفى أحد" من إجراء عمليات الولادة للأمهات وفق بروتوكول طبي وإجراءات طبية وصحية مشددة في ظل أزمة جائحة كورونا. ومن بين الولادات بعض الأطفال الذين ولودوا قبل بلوغ الحمل الـ9 أشهر.

وجميع الأطفال تم وضعهم في قسم الحضانة لعمل التحاليل الطبية لهم، وتم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. وقد غادر جميع المواليد الحضانة وهم بحالة صحية جيدة ونموهم طبيعي، حسب المديرية.

ودعت مديرية الصحة في المدينة المنورة كافة المواطنين والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد بضرورة مراجعة "عيادات تطمن" في المراكز الصحية بأحياء النصر والخالدية والدعيثه.

وأضافت: "لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض، عليه التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع "تأكد" من خلال تطبيق "صحتي".