التحالف: تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثي نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية، مؤكداً أن الطائرات المسيرة المفخخة دُمرت في الأجواء اليمنية.

وشدد التحالف على أنه يطبق إجراءات حماية المدنيين وفق القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيانها: قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر 4 طائرات بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير عدد (4) طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية".

وأوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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العقيد المالكي أعلن، الخميس، انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية، كما أعلن المالكي اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على الرياض لكن جرى اعتراضه.

وقال تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معرباً عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.