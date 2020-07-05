هكذا تزينت مدن جنوب السعودية بالغيوم والضباب

أسرت الطبيعة الخلابة لمناطق جنوب غرب السعودية متابعي منصات وسائل التواصل، حيث تزينت جبالها بالزهور والأشجار، وانهمرت السماء بالأمطار، وتغطت مرتفعاتها بالضباب، فيما تسابق عشاق التصوير الضوئي في توثيق تلك المناظر الخلابة عبر وسم #تغطية_مناظر_طبيعية_من _الجنوب.

الصور ومقاطع الفيديو التي تناثرت على منصات التواصل الاجتماعية، أظهرت مشاهد ساحرة تأسر القلوب، وشملت جبال فيفا ولقطات للطبيعة في محافظة هروب، وأخرى لشلالات الحبلة وأودية جبال منطقة عسير وجازان.

وتأثرت المنطقة بالأمطار الغزيرة التي هطلت عليها مؤخراً، مخلفة المناظر الطبيعية الخلابة للأودية والشلالات في النماص وتنومة والحبلة، في الوقت الذي توقعت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير، وكذلك على مرتفعات الباحة، في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، زينت أمانة منطقة عسير مدينة أبها بأكثر من مليون شتلة من الزهور والورود الموسمية، موزعة على كل الشوارع والطرق والميادين والحدائق بأشكال ومجسمات جمالية استعداداً لاستقبال صيف موسم عسير للعام الحالي.

وقالت أمانة المنطقة إن الجهود التي تبذلها مستمرة من خلال فرق متخصصة للعناية الزراعية لمعالجة كل الملاحظات، بهدف تهيئة الحدائق للزوار بشكل مستمر، علاوة على تعزيز تلك الحدائق بفرق الخدمات المساندة التي تعمل على النظافة المستمرة والصيانة والتحسين والتجميل والرقابة على المواقع.