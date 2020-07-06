السعودية.. 4207 إصابات جديدة وتعافي 4398

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة وفاة، وبلغت حالات التعافي 4398.
وسجلت القطيف 437 حالة جديدة، وخميس مشيط 364، والرياض 330.
#عاجل | #وزارة_الصحة : فيروس #كورونا المستجد.— واس العام (@SPAregions) July 6, 2020
الحالات الجديدة: 4,207 حالات
حالات التعافي : 4,398
الوفيات الجديدة : 52 #نعود_بحذر #واس_عام pic.twitter.com/m8Zhj1W3Ku
هذا وبلغ إجمالي الحالات في السعودية 213,716، وحالات الشفاء 149,634، وإجمالي الوفيات 1968.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مقابلة مع "العربية" أمس الأحد"، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنه "علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".