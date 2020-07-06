عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية.. 4207 إصابات جديدة وتعافي 4398

المصدر: دبي - العربية.نت
وسط مدينة الرياض - فرانس برس
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة وفاة، وبلغت حالات التعافي 4398.

وسجلت القطيف 437 حالة جديدة، وخميس مشيط 364، والرياض 330.

هذا وبلغ إجمالي الحالات في السعودية 213,716، وحالات الشفاء 149,634، وإجمالي الوفيات 1968.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مقابلة مع "العربية" أمس الأحد"، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنه "علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".

كلمات دالّة

#الرياض, #القطيف, #خميس_مشيط, #كورونا
إقرأ أيضاً صور مبهرة.. البرق يعانق ميداناً شهيراً جنوب السعودية صور مبهرة.. البرق يعانق ميداناً شهيراً جنوب السعودية 09:42 GMT
إقرأ أيضاً تفاصيل حج هذا العام.. 70% من المقيمين في السعودية تفاصيل حج هذا العام.. 70% من المقيمين في السعودية 14:19 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة