زاد 8%.. إنفاق سياح السعودية عام 2019 سجل 101 مليار ريال

بلغ حجم الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية "السياحة الوافدة" العام الماضي 2019، نحو 101 مليار ريال "26.93 مليار دولار"، بارتفاع 8.02%، بما يعادل 7.5 مليار ريال عن مستويات عام 2018 البالغة 93.5 مليار ريال "24.93 مليار دولار".

وحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارة السياحة، شهد العام الماضي أعلى معدل نمو في آخر 3 أعوام، ليرتفع معدل الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية لأعلى مستوى على الإطلاق.

وتشهد السعودية تحولا كبيرا نحو تنشيط القطاع السياحي للإسهام في تنويع الاقتصاد في إطار برنامج التحول الوطني، باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.

وتهدف السعودية إلى تطوير القطاع كجزء من رؤية السعودية 2030، عبر توفير خيارات سياحية متنوعة، ولا سيما بعد النتائج المشجعة من فتح التأشيرات السياحية خلال سبتمبر 2019، التي تجاوزت 500 ألف تأشيرة بنهاية فبراير/شباط الماضي، أي قبل أزمة كورونا العالمية.

وسجلت الرحلات للسياح القادمين إلى السعودية نحو 16.48 مليون رحلة خلال عام 2019، مقارنة بنحو 15.3 مليون رحلة للعام السابق، أي بزيادة 7.6%، بما يعادل 1.16 مليون رحلة.

وسيطرت الرحلات القادمة من دول الخليج على نحو 37.7% من إجمالي الرحلات للعام، تلتها الرحلات القادمة من جنوب آسيا، التي شكلت 16.7%، ثم دول الشرق الأوسط بنحو 14.7%.

كذلك أتت رابعا الرحلات القادمة من دول شرق آسيا والمحيط الهادي بنحو 11.1%، كذلك 7.7% من إفريقيا، و 7.3% من أوروربا، و أخيرا 4.8% عبر رحلات وافدة من أميركا.

ويتضمن إنفاق السياح القادمين إلى السعودية على السياحة للأغراض الدينية، التي شكلت نحو 73.2% من إجمالي الإنفاق، تلاه سياحة الأعمال والمؤتمرات 18.2%، ثم "زيارة الأقارب والأصدقاء" 5.5%، و"العطلات والتسوق" وغيرها من أغراض الإنفاق السياحي، لكنه لا يشمل تكاليف النقل الدولي.

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السياحة المحلية

كذلك نما حجم الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام الماضي 2019 ليبلغ نحو 53 مليار ريال مقارنة بالعام الذي سبقه البالغ 48 مليار ريال، بنمو 10.4%، ليسجل بذلك الإنفاق للسياحة المحلية مستوى قياسيا.

ويعود 40% من حجم الإنفاق لغرض الرحلات والتسوق، فيما 25% إلى أغراض الزيارات العائلية والأصدقاء، فيما سجل 27% من حجم الإنفاق للأغراض الدينية.

ونمت الرحلات للسياحة الداخلية بنحو 12.6% لتبلغ 48 مليون رحلة، مقارنة بنحو 42.6 مليون رحلة للعام الذي سبقه 2018.

وبذلك يكون إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية عبر السياحة الداخلية، وكذلك السياح القادمون إلى السعودية، نحو 154 مليار ريال، ليسجل نموا بنحو 8.8%، شكل إنفاق السياح القادمين من الخارج نحو 65.6% من الإجمالي.

وتعمل السعودية على تنفيذ عديد من المشاريع السياحية العملاقة وفق رؤية السعودية 2030، لتجعل قطاع السياحة رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع القدية غرب العاصمة الرياض، وهو مشروع ترفيهي ملهم للشباب، وكذلك عدد من المشاريع الضخمة على سواحل السعودية، وهي نيوم والبحر الأحمر وكذلك أملا، إضافة إلى تطوير عديد من المواقع التاريخية، مثل العلا ومدائن صالح، والدرعية التي تمثل رمزا وطنيا في تاريخ السعودية.