هذه المدينة السعودية هي الأعلى حرارة في العالم

حققت الأحساء شرق السعودية أعلى درجة حرارة في العالم في موسم مربعانية القيظ، حيث وصلت درجة الحرارة الخمسين، الاثنين، مما ساهم في التأثير على الحياة اليومية للمجتمع، فأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، في حين حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.

وأوضحت أفنان الملحم، المختصة بعلم المناخ في جامعة الملك فيصل، لـ"العربية.نت" أن الأحساء تتعرض في هذه الأوقات من السنة لموجات الحر بسبب إحاطة الأحساء برمال الجافورة من ثلاث جهات ومن المعروف أن الرمال تكتسب الحرارة أسرع من المسطحات المائية، وبذلك تجلب الكتل الهوائية الحارة والجافة بمساعدة رياح البوارح الشمالية التي تثير الأتربة.

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من جانبه قامت جهات حكومية بمشاريع لتلطيف الأجواء، حيث أوضح عبدالعزيز الرشود، نائب رئيس المؤسسة العامة للري لشؤون العمليات أن تم وضع حزام أخضر حول الأحساء بزراعة مليوني نخلة للحد من زحف الرمال وتخفيض درجة الحرارة بالإضافة إلى نشر مياه الري بين المزارع وزيادة البقعة الزراعية لواحة النخيل والتحفيز على إنتاج الفواكه الصيفية بتهيئة أسواق للمزارعين.

ويساهم ارتفاع حرارة الأجواء بإنتاج التمور وبعض الفواكه، التي تشتهر بها المنطقة كالليمون والتين والجح والرطب.