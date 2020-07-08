كورونا.. السعودية تسجل 3036 إصابة جديدة و3211 حالة شفاء

.سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، 3036 إصابة جديدة بكورونا و3211 حالة شفاء

وأشارت الصحة السعودية في وقت سابق إلى أن العزل المنزلي للحالات المصابة يعني أنها لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى وتتم متابعة حالتها الصحية بشكل مباشر من خلال التواصل مع أجهزة وزارة الصحة.

وأفادت بأن المملكة انطلقت في رحلتها لكشف ضحايا الوباء بمختبر واحد، واليوم آلاف المواقع تقدم الفحوصات في جميع مناطق المملكة.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 45 ألف فحص يومياً.

تكثيف الفحوصات المخبرية

وأبانت في وقت سابق أنها أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا في السعودية، بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

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كما دشنت الصحة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء السعودية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الصحة السعودية جددت دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.