شاهدوه من السعودية.. كوكب الزهرة في ذروة لمعانه

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن ‏يصل كوكب الزهرة صبيحة يوم غد الجمعة 10 ‏يوليو 2020، إلى ذروة لمعانه في ما يسمى "أعظم قدر ‏من الإضاءة".‏

وأشار إلى أن الكوكب سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى، ‏ويرصد بسهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة قبل شروق ‏الشمس، إذ سيبدو للعين المجردة كقطعة من الألماس براقة معلقة ‏بقبة السماء، وعند رؤيته من خلال التليسكوب سيبدو قرصه كهلال‎.

وبيّن أبو زاهرة أن أقصى لمعان للزهرة يأتي بعد 36 يوما ‏من وصوله إلى الاقتران السفلي في الثالث من يونيو الماضي ‏وقبل 36 يوما من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية ‏الصباحية‎.

ولفت إلى أن كوكب الزهرة يكون في قمة لمعانه عندما يكون قرصه مضاء بنسبة 25% فقط بضوء الشمس وليس ‏مضاء بالكامل، والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في ‏ذلك الوقت‎.