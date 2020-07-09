  انتشال جثة سعودي سقط بمنطقة وعرة في عسير

لقي شاب سعودي في العقد الثالث من العمر، حتفه حين سقط في منطقة وعرة من أعلى جبل السودة على مسافة 20 متر تقريباً.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، تلقى بلاغاً بسقوط شخص في منطقة وعرة بعين الذيبة بالسودة، حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع.

وعند الوصول لأقصى مكان تصل له الآليات قرب موقع الحالة، قامت فرق الإنقاذ بالترجل والسير لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات في منطقة جبلية وعرة وبرفقتهم التجهيزات اللازمة، وبالوصول اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص سعودي في العقد الثالث من العمر من جبل مرتفع ومنحدر إلى أسفل وادي بارتفاع 20 مترا تقريبا.

موضوع يهمك قصفت القوات التركية مساء اليوم الأربعاء، قرى في ريف تل أبيض في محافظة الرقة بسوريا.وذكرت قناة "روناهي" الكردية أن القوات... القوات التركية تقصف قرى في تل أبيض السورية سوريا

تم نزول فرق الإنقاذ باستخدام الحبال وسُلم الكلال ووسائل التأمين وصولاً للمتوفى وحمله على النقالة وسحبه للأعلى وإخراجه ثم العمل على إيصاله لمنطقة تجمع الآليات، حسب ما أوضح المسعفون من الهلال الأحمر، مع إحالة الحادث للجهة المختصة.

وجدد المتحدث الإعلامي الدعوة إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، قد تشكل أي خطورة مع متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنياً السلامة للجميع.