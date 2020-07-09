99 فعالية في 60 يوماً تشعل صيف عسير

على مدى شهرين كاملين، تتنوع فعاليات صيف عسير 2020، والذي انطلق مساء الأثنين الماضي بـ 99 فعالية مختلفة تتناسب مع جميع الفئات من الزوار والمصطافين وسكان المنطقة، وكانت "خيرات عسير" أول الفعاليات، ويهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية المحلية، ودعم المزارعين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ويأتي ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير، لمنع تكدس وتلف المحصولات الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية و غير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة.

ويهدف المشروع إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة، يعرضون منتوجات محاصيلهم الزراعية من الحبوب والعسل والفواكه والخضار ومنتوجات المشاتل الزراعية المتنوعة من الورود والنباتات العطرية التي تشتهر بها عسير، ويستقبل سوق خيرات عسير زواره من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً، بخدمات متكاملة وأجواء تسويقية مختلفة، يستمتع فيها الزائر بعروض لوسائل الزراعة القديمة، ومنتجات صنع في عسير، وركنًا خاصًا للمطاعم، ومنصة للعروض الشعبية، وأكشاك التثقيف الزراعي.

ويشمل صيف عسير 2020، والذي جاء تحت شعار "مرحباً ألف.. تنزه بحذر"، رياضة المشي بمشاركة كل الأعمار، لمسافة 6 كيلومترا، وستكون نقطة الانطلاقة من مركز خثعم (قبقاب) وصولاً إلى الساحة الشعبية، وستُقدم الجوائز لعدد 20 متسابقاً عن طريق القرعة العلنية، فضلا عن إقامة عروض الألعاب النارية وعروض الصقور ورياضة الفروسية، وهو سباق بين الخيالة السعوديين المتخصصين، وتقديم عروض الفروسية بمضمار مركز البشائر.

وتضم الفعاليات عروض الطيران المسرحي، وعروض السيارات الكلاسيكية، ورياضة الجري، وأوبريت افتتاح صيف بلقرن والأسر المنتجة، حيث سيتم تسليم الأسر المنتجة عن طريق القرعة العلنية مواقع بحدائق الإبداع لدعمهم وتقديم منتجاتهم، مع منح الأولوية لأبناء الشهداء والمشاركين بالحد الجنوبي.

وتضمّنت الفعاليات فعالية الفود الترك وليالينا التراثية وفعالية علايا آرت الموسم الثاني، وتجربة الهدوء والاسترخاء في شفا بني عمرو، واستعراض الدراجات النارية، وزيارة المتاحف، ومسيرة بالدراجات الهوائية، والسيارات المعدلة، ومعرض لجميع الفنون التشكيلية، والهايكنج، وبرنامج زيارة القرى التراثية، والفلكلور الشعبي، وماراثون الجري، والأمسيات الشعرية، وتجربة الهدوء والاسترخاء في منتزه الجاضع.



ومن أبرز الفعاليات مهرجان البُر، وهي فعالية تبرز أهم المنتجات الزراعية الموسمية للمنطقة، ومهرجان العنب والفواكه الموسمية بالماوين، وملتقى رجال الحجر، ومهرجان السمن بمركز الاثب ببللحمر، وفعاليات قرية بن عضوان التراثية، وسينما القرية، ومعرض مفتوح للفنون، وسوق ألمع للعسل والبن، وفعالية الإنتاج والابداع، ومهرجان رجال ألمع، وأكاديميات ومونديال أمانة منطقة عسير، وفعالية وطننا ساحتنا.

إلى هذا ويشمل صيف عسير 2020 على فعالية عيد الأضحى المبارك، وافتتاح صيف خميس مشيط، ومهرجان خميس مشيط الترفيهي في مركز الأمير سلطان الحضاري، وفعالية حسن الوفادة، وتفعيل برنامج الصم والبكم، وليالي خميس مشيط التراثية والثقافية، والتثقيف الصحي، وشارع الفود ترك، ومقهى الحديقة، واستعراض الدبابات النارية، والليلة الثقافية الجنوبية، وفعاليات تحجير السيارات، وليالي الشعر والإنشاد، والمعرض البلدي، ومجلس القصر السياحي، والباص السياحي، ومسارات السحاب والنماص والحبلة والمطار.

يُذكر أن فعاليات صيف عسير 2020 تتميز بمشاركة جميع مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالاً.