السعودية: 3159 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 163026

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما تم تسجيل 1930حالة تعافٍ إضافية، و51 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 226486 حالة، من بينها 61309 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2220 حالة حرجة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 163026حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2151 حالة وفاة.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 45 ألف فحص يومياً.

تكثيف الفحوصات المخبرية

وأبانت في وقت سابق أنها أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا في السعودية، بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.

كما دشنت الصحة مؤخراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء السعودية، والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الصحة السعودية جددت دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.