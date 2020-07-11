فيلم سعودي يصل لاس فيغاس.. والقصة مستوحاة من عالم الطب

قام شباب سعوديون في خطوة سينمائية جديدة، بتنفيذ فيلم يحكي قضايا وقصص اجتماعية، والمشاركة به ضمن مهرجانات عالمية، ليؤكد المخزون الإبداعي لدى الشاب السعودي.

من مدينة أبها بمنطقة عسير، حجز فيلم "الدوبامين" مقعداً مرموقاً في قطار صناعة السينما العالمية، حين تم ترشيحه لمهرجان فاستيجوس الدولي في لاس فيغاس بأميركا، والفيلم من إخراج ياسر هيجان، وقصة عبدالعزيز آل عبود، وإنتاج يوسف المقبل.

بدوره تحدث المخرج لـ"العربية.نت" عن قصة الفيلم فقال: "تدور أحداث الفيلم حول شخصية فهد الذي تتطور معه المواقف بشكل مفاجئ ليجد نفسه متورطا في قضية قتل أرغم عليها، بينما كان يحاول الهروب من مجموعة أشخاص، يتدخل صديقه المقرب ماجد محاولاً انتشاله من هذه المشكلة.

وقال: "اسم الفيلم مشتق من مادة الدوبامين، وهي إحدى المواد التي خلقها الله في مخ الإنسان عندما تختل تحدث للإنسان كوارث نفسية، وقد استوحى المؤلف قصة الفيلم مما شاهده وتعلمه في مجال عمله الصحي، وعندما تحدث اختلالات في الناقل العصبي (Neurotransmitters) ومنها الدوبامين بسبب التدخل البشري تحدث للإنسان أمور أشبه بالكوابيس في نطاق رؤيته ومحيط عقله".

كما أضاف: "حاولنا تصوير هذا الواقع بطريقة درامية مع الحرص على صحة المعلومة العلمية وتفعيل جانب الغموض وجذب الانتباه، وتغلبنا على الكثير من المعوقات حتى تم تصويره بأحدث التقنيات السينمائية ذات الجودة العالية".

يشار إلى أن كاتب سيناريو الفيلم محمد الشهري، وتمثيل كل من عبدالعزيز آل عبود وسعد قمشع وماجد آل عائض ورهايف وريان العامري وإبراهيم آل شعط وعبدالعزيز آل ازايد، وتصوير: ياسر هيجان وفؤاد البازلي وعبدالله عسيري، ومساعد مصور: عبدالوهاب غندف، ومكياج ابتسام عبدالله، وإضاءة: معاذ ال غرامة، ديكور: أماني ال ملفي وتصميم البوستر: أحمد عسيري، ومدير الإنتاج: يوسف ال مقبل، ومخرج مساعد عبود العدواني.