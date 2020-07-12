السعودية.. 2779 إصابة جديدة بكورونا و42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1742 حالة تعافٍ و42 وفاة.

وبهذا التحديث يبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السعودية 167,138 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، إن السعودية تشهد انخفاضا في نسب الإصابات.

وذكر أن نصف الحالات الحرجة للفئة العمرية من سن 60 عاما وأكثر، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية المناسبة لتلك الحالات.

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وأكد أن ارتداء الكمامة لا يؤثر بصفة عامة على الصحة العامة باستثناء المصابين بأمراض تنفسية.

وأشار المتحدث إلى أن الهدف من الكمامة حتى لو كانت مصنوعة من الأقمشة هو منع الرذاذ من الانتشار.

وشهد السبت، تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2370 حالة تعافٍ و30 حالة وفاة.