السعودية.. إنقاذ طفلين عالقين بسيارة تحت لهيب الشمس

تحت لهيب الشمس وبدرجة حرارة عالية، أنقذ شخص طفلًا وطفلة كانا عالقين داخل سيارة يبكيان بشدة في منطقة الحدود الشمالية شمال السعودية.

وقام الشخص المنقذ بتوثيق المشهد في مقطع فيديو، راج بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قطعو قلبي #المفقودين_جواهر_ووايل



المفترض صاحب السيارة يتحمل جزء من المسؤولية كيف يترك سيارته المهملة بهذا الشكل وعرض اطفال الناس ايضا للخطر بهذه الطريقة!@saudimomra



pic.twitter.com/GfKUxn7T9l — محمد السويّد (@Mo_Alsuwayed) July 11, 2020

بدوره، كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه تم الوقوف على الحالة من قبل وحدة الحماية في منطقة الحدود الشمالية، داعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).

وأضاف: "يتحقق المختصون في وحدة الحماية الأسرية من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم، لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين".

إلى ذلك، غدا هاشتاغ #المفقودين_جواهر_ووايل رقم واحد في السعودية عبر تويتر، وسط مطالبة رواد التواصل بحماية الطفلين ومنددين بإهمال الوالدين.