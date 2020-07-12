رحلة إنقاذ شاقة لسعوديين علقا في هاوية جبل

تعرض شخصان للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية بمحافظة "المجارة" التابعة لمنطقة عسير، ولم يستطيعا تحديد مكانهما حتى تتمكن الجهات المعنية من إنقاذهم.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، بأنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص يوم أمس السبت، في تمام الساعة ١٧:٣٧ تعرض شخصان للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها، حيث تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة، وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير، تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ، وعند الوصول وجد أن الحالة عبارة عن وجود مواطنين عالقين في جبال خاط أسفل جبل مرير.

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وأضاف: "باشرت الفرق مهامها صعوداً سيراً على الأقدام مسافة 3 كلم تسلقاً لعدد من الجبال والوصول إليهما، وهُما مصابان بالإعياء والتعب، وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل، وتم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشياً على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني، وهما بصحة جيدة ما عدا بعض الإجهاد والتعب، وقد استغرق النزول وقتاً طويلاً بسبب وعورة التضاريس وكثافة الأشجار والصخور، ولكثرة التوقف والراحة نظراً للتعب والإرهاق الحاصل للشخصين وللظلام الدامس مع أخذ الحيطة والحذر أثناء النزول".

وقد تم الوصول بالشخصين وإنزالهما في فجر اليوم الأحد، فيما تم تسليم الحالة للجهة المختصة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.