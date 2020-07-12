"صيف عسير" يطلق فعالية للدراجات بين غابات العرعر الجبلية

أطلق "مهرجان صيف عسير 2020" فعالية "مرحباً ألف.. تنزه بحذر" للدراجات الهوائية والتي حظيت بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.

وتنوعت مسارات سير الدراجات في الفعالية، ومر بعضها وسط غابات العرعر في مسارات زينتها النباتات الجبلية العطرية. ومن خلال هذه المسارات، تعرف المشاركون على أبرز المعالم الحضارية والتراثية في عسير.

وتوزعت مسارات ونشاطات الفعالية على المحافظات الواقعة على الشريط السياحي الجبلي لعسير والممتد من محافظة ظهران الجنوب حتى مركز البشائر بمحافظة بلقرن شمالاً.

وجرت الفعالية وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث يتم قياس درجة حرارة المشاركين وتعقيم الدراجات قبل وبعد الاستخدام، وتحديد علامات أرضية ومسارات منظمة لاحترام مبدأ التباعد الاجتماعي في موقع عربات بيع الطعام، بينما قامت فرق تطوعية بتوعية وتوجيه الزائرين للفعالية.

وشملت الفعالية 4 مسارات للدراجات الهوائية في 4 مواقع سياحية مختلفة من منطقة عسير، وهي: "مسار السحاب" الذي يقع في مركز "السودة" والذي يمتد على مسافة 3500 متر، و"مسار محافظة النماص" الذي يمتد على مسافة 2000 متر، و"مسار متنزه الحبلة" الذي يمتد على مسافة 2000 متر، و"مسار المطار" الذي يمتد على مسافة 1300 متر.

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وجهزت أمانة منطقة عسير والجهات المشاركة معها مواقع المسارات، حيث تم تقسيم كل مسار إلى ثلاثة أقسام تشمل منطقة المواقف ومنطقة الفعاليات، ومسار دراجات بعرض أربعة أمتار، ومسار خاص بالمشي.

ولم تقتصر الفعالية على نشاط الدراجات الهوائية، حيث وفرت نشاطات ترفيهية للحضور.

يذكر أن فعاليات الدراجات الهوائية ستستمر لمدة شهر قابلة للتمديد من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء يومياً.