الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية.. أمن البلدين "كل لا يتجزأ"

أعربت الإمارات، اليوم الاثنين، عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

موضوع يهمك صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة... اليمن.. تحالف دعم الشرعية يحيل عملية استهداف للتقييم السعودية

وجددت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأشار البيان إلى أن "استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي" واعتبره "دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".