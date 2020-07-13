السعودية: 2852 إصابة بكورونا و2704 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 235111، منها 63026 حالة نشطة، بينها 2235 حالة في العناية المركزة.

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وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى مليونين و336 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 66155 عن أمس الأحد.

كما تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169842.

في المقابل تم تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2243.