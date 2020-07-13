عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية: 2852 إصابة بكورونا و2704 حالات شفاء

المصدر: دبي – العربية.نت
كمامات وتعقيم للوقاية من كورونا في أحد مطاعم الرياض
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 235111، منها 63026 حالة نشطة، بينها 2235 حالة في العناية المركزة.

موضوع يهمك
?
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال...

"الترفيه" تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية "الترفيه" تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية السعودية

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى مليونين و336 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 66155 عن أمس الأحد.

كما تم تسجيل 2704 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169842.

في المقابل تم تسجيل 20 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2243.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #وزارة الصحة, #كورونا, #الصحة السعودية, #السعودية, #فيروس_كورونا
إقرأ أيضاً توالي الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف السعودية توالي الإدانات لمحاولة الحوثيين استهداف السعودية 11:12 GMT
إقرأ أيضاً وفاة طفل سعودي بسبب مسحة كورونا انكسرت في أنفه وفاة طفل سعودي بسبب مسحة كورونا انكسرت في أنفه 10:11 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة