3000 مزرعة في غرب السعودية تتزين بالمانجو والفراولة

تتدلى ثمار الفاكهة المتنوعة في أكثر من 3000 مزرعة في بطن "وادي فاطمة" غرب السعودية، خاصة خلال فصل الصيف في المنطقة التي تبعد عن مكة 30 كلم شمالاً.

وقال المختص بالزراعة في محافظة الجموم، ماجد السهلي، إن وادي فاطمة يضم العديد من القرى، وتعتبر محافظة الجموم المنطقة الرئيسية للوادي الذي يمتاز بخصوبة أرضه، ويتمتع بتربة زراعية عالية الجودة، كما تتميز المنطقة بوفرة المياه للمزارع على مدار العام.

وأضاف أن الوادي يشتهر خلال الفترة الحالية بالعديد من المنتجات الزراعية، ومنها الليمون اليومبي والمانجو والتمر والنبق واللوز الهندي، بالإضافة إلى الفراولة، وأنواع الخضار ومنها البامية والطماطم والفلفل الحار والجزر والبادنجان والملوخية، وجميع أنواع الورقيات.

وذكرت كتب التاريخ أن "وادي فاطمة"، قديماً، كان محطة زراعية للحجاج خلال ذهابهم وإيابهم إلى مكة، يجدون فيها مستراحاً لإقامتهم المؤقتة والاستمتاع ببركه المائية ومزارعه الوارفة الظلال، ومساقي الماء التي تنساب بين أشجار النخيل والنيم والأثل والنبق.