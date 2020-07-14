التحالف: الحوثيون أطلقوا بالستياً سقط على حي سكني بمأرب

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الثلاثاء 14 يوليو 2020 صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة مأرب".

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وأوضح المالكي "استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء الذي يأتي في سياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعه لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

يذكر أنه في 8 يوليو الحالي استهدفت ميليشيات الحوثي حياً سكنياً في مأرب بصاروخ بالستي، خلف قتلى ومصابين، بينهم نساء وأطفال.

وقال المالكي إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء 8 يوليو 2020 صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة) بمدينة مأرب".