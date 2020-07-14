الصحة السعودية: انخفاض عدد المصابين بكورونا

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعال، الثلاثاء، أن هناك انخفاضاً في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة، معلناً تسجيل 2692 إصابة جديدة و40 حالة وفاة، فيما كانت نسبة التعافي هي الأكبر اليوم بتسجيل شفاء 7718 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في السعودية 237803، فيما وصل إجمالي حالات التعافي 177560، وبلغ إجمالي الوفيات 2283.

كما أوضح متحدث الصحة، أن فحوص كوفيد 19 في المملكة تجاوزت مليونين و300 ألف فحص.

وأضاف "لا تزال جائحة فيروس كورونا مستمرة.. ويجب العودة بحذر للحياة الطبيعية".