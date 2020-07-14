فلكي سعودي يشرح قصة اقتراب كوكب المشتري من الأرض

تحدث الفلكي السعودي، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن اقتراب كوكب المشتري من الأرض، اليوم الثلاثاء.

وقال في حديثه إلى "العربية.نت"، "يصل كوكب المشتري اليوم لنقطة التقابل مع الأرض، فتتوسط الأرض بين كوكب المشتري والشمس، وهذه الظاهرة الفلكية تحدث سنوياً للكواكب التي يكون مدارها أبعد من مدار الأرض مثل المريخ والمشتري وزحل ونبتون وأورانوس.

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وأضاف: تعد ظاهرة التقابل من أفضل الأوقات لرصد الكواكب، حيث تكون مشرقة طوال الليل، وتكون في أقرب مسافة عن الأرض مما يمكن الراصدين والمصورين من التقاط أفضل الصور لها.

كما تابع "ستكون المسافة بين الأرض والمشتري لحظة التقابل 621 مليون كيلومتر، وهي أقرب مسافة بين الكوكبين خلال العام، ويعد المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو من الكواكب الغازية، ويشتهر كوكب المشتري بالبقعة الحمراء العظيمة وهي تعتبر أكبر إعصار في المجموعة الشمسية حجماً وعمراً، فهذا الإعصار يمكن وضع كوكبين مثل الأرض وهو مستمر منذ ابتكار التلسكوبات قبل 300 عام.

وأكد بإمكانية رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة كجرم أبيض لامع يظهر بعد غروب الشمس، ويتحرك في السماء مائلاً جهة الجنوب حتى يغرب في الفجر ، بينما بتلسكوب صغير ومتوسط ممكن رؤيته مع أربعة من أكبر أقماره.