السعودية.. استمرار تراجع إصابات كورونا وارتفاع التعافي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2671 إصابة و5488 حالة شفاء جديدة، في استمرار لتراجع عدد إصابات كورونا اليومية وارتفاع حالات الشفاء.

وبلغت الوفيات 42 حالة.

وسجلت جدة 250 إصابة جديدة، والرياض 226، والهفوف 211.

هذا وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 240,474، وإجمالي حالات التعافي 183,048، وإجمالي الوفيات 2325.

وأمس، أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعال، أن فحوص كوفيد 19 في المملكة تجاوزت مليونين و300 ألف فحص.

وأضاف "لا تزال جائحة فيروس كورونا مستمرة.. ويجب العودة بحذر للحياة الطبيعية".