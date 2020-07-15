"تحلم بخط كسوة الكعبة".. طفلة سعودية تتقن الخط العربي

حققت طفلة سعودية لقب "أصغر خطاطة" حين أبدعت في الكتابة بالخط العربي الكوفي، لتقدم لوحاتها في العديد من مشاركاتها، والتي جاورت لوحات التشكيليين الكبار في العديد من المحافل.

الطفلة "ريمان عسيري" عمرها 11 عاماً، بدأت موهبتها من المدرسة، لتنمي مهاراتها في الخط ذاتياً، حيث حكت إلى "العربية.نت" بقولها: "بدأتُ عبر برامج المدرسة في الخط العربي، حينها أصبحت أتقن الكتابة بالخط الكوفي، فأكملت تعلمي عن طريق مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو التعليمية، حتى حصلت على مساعدة من الخطاط السعودي سراج العمري، والخطاطة خلود نايف، فتعلمت منهما الشي الكثير في قواعد الخط ومهاراته".

وأضافت: "مجرد معرفتي بالخط الكوفي الفاطمي، أحببته جداً، وانطلقت في تعلمه حتى مرحلة الإتقان، عن طريق الممارسة في المنزل وعلى كافة الأيام، والآن بدأت تُعلم الخط الديواني، وكان لأسرتي الدعم الكبير جداً، وأخص بالذكر والدتي التي كانت تبحث لي عن كل الدورات المتاحة، كما كان لأخي الكبير جانب كبير جداً في موهبتي، ولا يزال يدعمني بكل ما يستطيع لإبراز موهبتي، حتى شاركت في العديد من المهرجانات، ومنها مهرجان أبها للتسوق، ومهرجان ليالينا، وفعاليات اليوم الوطني بوادي الدواسر".

كما أشارت أنها تتمنى مستقبلاً أن تخط القرآن الكريم، وتشارك في خط كسوة الكعبة، وأن تصل للعالمية عبر الخط العربي، والذي تعتبره عشقا بالنسبة لها، وكما تتمنى الدخول في مسابقات الخط العربي ولكن هذه المسابقات تضع شرط ألا يقل العمر عن 15 سنة، وهي تتمنى أن تكون المشاركات مفتوحة لجميع الأعمار.