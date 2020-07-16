"إثراء" يتيح التسجيل للفنانين الناشئين لصقل مواهبهم

فتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) باب التسجيل للمشاركة في برنامج دعوة عامة للفنانين الناشئين في دورته الثانية، والذي يتيح المجال للفنانين السعوديين والمقيمين المهتمين بممارسة الأعمال الفنية المشاركة فيه، حيث سيحظى عشرة فنانين مُختارين بفرصة استثنائية للانخراط في برنامج تدريبيّ افتراضي لمدة خمسة أيام، بقيادة خبراء في المجال الفنّي، وبمشاركة الفائز في نسخة البرنامج لعام 2019م الفنان "عزيز جمال".

كما ستتاح للفنان الفائز فرصة إنتاج عملٍ فني جديد ليُعرض في معرض الفن المعاصر القادم في مركز "إثراء" مع عددٍ من الفنانين المحليين والعالميين، وسيتضمن البرنامج الافتراضي مناقشات حول حالة الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية وحول العالم، وأفضل الممارسات المهنية.

وتتضمن شروط التقديم بالبرنامج الذي يغلق باب التسجيل فيه يوم الاثنين 12 محرم 1442هـ، الموافق 31 أغسطس 2020، بأن يكون المتقدمون سعوديين أو مقيمين في السعودية لمدةٍ لا تقل عن 10 سنوات، وأن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كما يمكن للمتقدمين أن يكونوا بمفردهم أو ضمن مجموعة ويمكن للفنانين التسجيل من خلال موقع إثراء الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر ديسمبر القادم.

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وفي هذا السياق، أوضحت مديرة المتحف في مركز إثراء ليلى الفداغ، أنه من الناحية الثقافية، يمر العالم في لحظة تاريخية، في ظل مواجهة هذه الفوضى المجتمعية الدولية الناجمة عن الوباء العالمي، حيث أصبحت الثقافة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل الفن المعاصر في المملكة في غاية الأهمية في الوقت الحالي.

وأضافت "أن الفنان الفائز بهذه المسابقة سيقوم بإنتاج عمل فني جديد يتم عرضه في معرض للفن المعاصر الذي ينظمه "إثراء" بجوار فنانين محليين وعالميين معروفين، لذلك يُعد هذا البرنامج فرصة فريدة للغاية، لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الفنون لاسيما مركز "إثراء" يعتبر منصة عالمية، تسهم في اكتشاف المواهب الجديدة وفتح آفاق الإبداع لها"