السعودية: 2613 إصابة بكورونا و3539 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 245851، منها 52283 حالة نشطة، بينها 2188 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليونين و500 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 65549 فحص عن أمس الخميس.

كما تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191161.

في المقابل تم تسجيل 37 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2407.